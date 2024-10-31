Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar… Beş kişi operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler, Fatih ve Avcılar İlçeleri'nde altı farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçak veya sahte ilaçları kanser hastalarına satarak insan sağlığıyla oynayan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan sahte veya kaçak ilaç ele geçirildi. Kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon ve HPV başta olmak üzere farklı hastalıkların tedavilerinde kullanılan 628 bin 469 adet tablet, flakon ve enjektör formunda tıbbi ilaca el konuldu.

"5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.