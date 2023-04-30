Haberler Yaşam Haberleri Kanser hastalığına rağmen Erdoğan sevgisiyle sahada
Giriş Tarihi: 30.4.2023

Kanser hastalığına rağmen Erdoğan sevgisiyle sahada

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Kanser hastalığına rağmen Erdoğan sevgisiyle sahada
İstanbul Kartal'da AK Parti'nin ilçe teşkilatında yıllarca görev yapan eski ilçe başkan yardımcısı Faruk Çak (51), 3 yıl önce yakalandığı kanser hastalığına rağmen 14 Mayıs seçim çalışmalarına destek veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurduğu dönemden bu yana parti teşkilatında yer alan Çak, her seçim döneminde aktif görev aldı. Yeri geldi direklere bayrak astı, yeri geldi sokak sokak gezdi. Yaptığı gayretli çalışmalarda AK Parti Kartal İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getiriledi.



Ancak Faruk Çak'a 3 yıl önce hem beyin hem de böbrek kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi gören Çak, umudunu ve neşesini hiç kaybetmedi. Çak, hastalığı nedeniyle partideki görevinden ayrılmasına rağmen, Cumhurbakanı Erdoğan ve AK Parti için saha çalışmalarına katılıyor. Faruk Çak, "Cumhurbaşkanımızın bizler için yaptıklarının yanında bizimki hiçbir şey. Bu yola, bu ülkeye canımız feda olsun. Var gücümüzle Cumhurbaşkanımıza destek olacağız. Hastalığımdan dolayı istediğim yoğunlukta katkı sağlayamasam da elimden geleni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kandil ile pazarlık' tepkisi!
SON DAKİKA | Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin A Haber'de açıkladı: Çalışmalar bitti
İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı: Başkan Erdoğan: Burada geleceğin Özdemir Bayraktarları var
Başkan Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
Akşener’e PKK tepkisi! Meral Akşener Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı
Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye: Kürt faşisti ile uğraşamam
İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: İHA ve SİHA'lara çomak sokuyor
Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Bunun adı mandacılıktır
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanser hastalığına rağmen Erdoğan sevgisiyle sahada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA