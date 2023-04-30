Kanser hastalığına rağmen Erdoğan sevgisiyle sahada

İstanbul Kartal'da AK Parti'nin ilçe teşkilatında yıllarca görev yapan eski ilçe başkan yardımcısı Faruk Çak (51), 3 yıl önce yakalandığı kanser hastalığına rağmen 14 Mayıs seçim çalışmalarına destek veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurduğu dönemden bu yana parti teşkilatında yer alan Çak, her seçim döneminde aktif görev aldı. Yeri geldi direklere bayrak astı, yeri geldi sokak sokak gezdi. Yaptığı gayretli çalışmalarda AK Parti Kartal İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getiriledi.Ancak Faruk Çak'a 3 yıl önce hem beyin hem de böbrek kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi gören Çak, umudunu ve neşesini hiç kaybetmedi. Çak, hastalığı nedeniyle partideki görevinden ayrılmasına rağmen, Cumhurbakanı Erdoğan ve AK Parti için saha çalışmalarına katılıyor. Faruk Çak, "Cumhurbaşkanımızın bizler için yaptıklarının yanında bizimki hiçbir şey. Bu yola, bu ülkeye canımız feda olsun. Var gücümüzle Cumhurbaşkanımıza destek olacağız. Hastalığımdan dolayı istediğim yoğunlukta katkı sağlayamasam da elimden geleni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.