Kanser hastası adam, ayakkabı boyacılığı yaparak 4 çocuk okutuyor

Yaklaşık 3 yıl önce akciğer kanserine yakalanan 51 yaşındaki Orhan Ankışhan'ın hayatı hastalıkla beraber zorlaştı. 9 defa akciğerden ameliyat olan Ankışhan, pandemi döneminde de rahatsızlanınca sedyeden yere düşmesinden dolayı 4 kaburgası kırılıp Elazığ ve Diyarbakır'da yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. İlçede geçtiğimiz yıldan itibaren ayakkabı boyacılığına başlayan Ankışhan, yaşam mücadelesi ile insanlara örnek oluyor.

2020 yılında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde verilen 1 yıllık geçici emeklilik raporu ile Bin 500 TL maaş alan Ankışhan, rapor süresinin bitmesinden sonra malulen emeklilik için heyet raporu için başvuruda bulundu. Ankışhan'a Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden heyetten yüzde 98 rapor çıktı. Emeklilik için gerekli olan yüzdeliği elinde olmasına rağmen Malatya üst kurulunda raporunun iptal edilmesinden dolayı mağduriyet yaşayan kanser hastası Ankışhan, "Malatya üst kurul bana yüzde 60 çalışabilirsin diyor. O zaman bana çalışabileceğim bir iş verin ben patlak ciğerle kimyasalın içinde ayakkabı boyacılığı yapıp 4 çocuk okutuyorum" diyerek yetkililere çağrıda bulunup yaşadığı sıkıntıların giderilmesini istedi.

"GEÇEN YIL AYAKKABI BOYACILIĞINA BAŞLADIM"

Geçici emeklilik sürecinde verilen bin 500 TL maaş kesilince boyacılığa başladığını belirten Ankışhan, "Benim 4 tane öğrencim var, üniversite, lise ortaokul ve ilkokul olmak üzere, ağır iş yapamadığımdan dolayı mecburen ayakkabı boyacılığını yapmaya karar verdim. Başka yapabileceğim bir iş yok. Günlük 20-30 lira kazanıyorum. 4 öğrencimi ayakkabı boyacılığı ile okutmaya çalışıyorum" dedi.