Kanser hastası ağabeyini ziyarete giden genç, o evde depreme yakalanıp hayatını kaybetti





"Deprem beni basketbol topu gibi zıplattı"

Depremin son derece şiddetli olduğunu hatırlatan Abalı, "Sabaha karşı saat 4'e 10 kala lavaboya kalktım, girdim. Girdikten sonra yatağıma döndüm, kahve içiyordum. Aradan 10 dakika geçti ve bir sarsıntı oldu. Geçicidir dedim. Aradan yarım dakika geçmeden bir sallandı, beni sanki basketbol topu gibi zıplattı. Zıpladım, zıpladım sonra bir baktım aşağıdayım. Duvarlar üstümdeydi, evin içinden zorla çıktım. Arkadaş da yanımdaydı, yatıyordu. Onu tuttum, yanıma aldım. Arkamda yatak vardı, duvara yaslanmıştım. Yatak sayesinde kurtuldum. O yatağı çektim, kendimi korudum ama bütün duvarlar, kolon hep üstümüzdeydi" dedi.