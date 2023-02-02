Kanser hastası annenin son isteği... "Yavrularımı yanımda istiyorum"

Bir tarafına felç inen meme kanseri iki çocuk annesi Züleyha Karakaş (42) kemoterapi tedavisi için hergün ambulansla hastaneye götürülüyor. Çoçuklardan özürlü olan 9 yaşındaki Furkan Enes bir ay öncesine kadar Samyeli Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alıyordu ancak devlet annenin hastalığının ağırlaşması nedeniyle 11 yaşındaki ablasıyla birlikte Devlet Sevgi Evine yerleştirdi.

Çaresiz durumdaki anne Züleyha Karakaş hastalığının farkında olduğunu ve bundan sonraki yaşamında çocuklarını da yanında görmek istediğini belirterek şunları söyledi: "Bundan sonraki hayatımda aklım çocuklarımdan kalmasın istiyorum, onları yanımda istiyorum. Devletimde tek isteğim bundan sonra bir aile ortamında çocuklarımla birlikte yaşayabileceğim olanaklar sağlasın istiyorum. Allah devletime zeval vermesin bugüne kadar verdiği yardımlarla kiramı ve geçimimizi sağlıyoruz. Bundan sonra da çocuklarımla birlikte bir arada olacağım bir ortamı devletimiz oluşturursa en azından son günlerimde huzur içinde geçiririm." diye konuştu.

Öğrencilerinden Furkan Enes'in annesinin durumunu bir ay önce öğrendikten sonra gerekli maddi ve manevi yardımları seferber ettiklerini belirten Samyeli Engelsiz Yaşam Merkezi Başkanı Bahattin Demir ise şunları söyledi: "Züleyha hanımın özel gereksinimli bir evladı var ve eğitime bizim kuruma geliyordu. İlk başta annenin bu denli rahatsız olduğunu biliyorduk. İdaredeki çalışma arkadaşlarımız bana durumunu anlattılar. Kanser 4. evredeki annenin bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu nedenle devletimize başvurduk ve 2 çocuğu sevgi evine alındı. Gerek gıda gerekse manevi konularda Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Fakat geldiğimiz bugün ki nokta da çaresiz kaldık. Çünkü annenin çocuklarına, çocuklarında annesine ihtiyacı var. Kanser moral gerektiren bir hastalık ama anne çocuklarından ayrı kaldığı için hergün gözyaşı döküyor ve bu da tedavi sürecini olumsuz etkiliyor. Anne kısmı felç geçirdiği için ayağa da kalkamıyor bizim devletten ricamız bu hasreti son bulduracak bir çözüm bulunması. Anne ve çocukların birlikte bakılması için gerekli mercilerden yardım bekliyoruz."

Çorum'un bir köyünde tek başına yaşayan anneanne ise, "Birkaç gün sonra memlekete geri dönmek zorundayım. Ben de hastayım ve tedavi görüyorum. Ayakta zor duruyorum. Kendime bile bakamıyorum. Zavallı kızıma nasıl bakacağımı bilmiyorum. İki oğlum var. Onların da kendilerine hayrı yok. Başka da kimsemiz yok. Önce Allah'a sonra da devletimize güveniyorum. Sağ olsun devletimiz her imkanı kızıma sağlıyor ancak bu kötü hastalığın çaresi yok. Devlet, kızım için özel hizmetçi de tutsa olmaz. Çünkü geceleri ağrıları dayanılmaz oluyor. Kimse parayla bile bakmaz. Çok kötü durumdayız. Allah kimseye göstermezsin. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.