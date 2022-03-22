Kanser hastası baba oğlu için eyleme katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı eyleme katılım sürüyor. Şu ana kadar 35 ailenin evladına kavuştuğu eylemin 932'inci gününde kanser tedavisi gören ve karaciğer nakli olan baba Ali Akan'ın oğlu Mehmet için eyleme katılımıyla sayı 273 oldu. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mehmet Akan'ın 'tatile gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha dönmediğini söyledi.

On yıl önce karaciğerinden rahatsızlandığını bir yıllık tedavini ardından dağa kaçırılan oğlu Mehmet'in donör olduğunu belirten baba Ali Akan, oğlunun Allah'ın izniyle kendisine ikinci bir hayat verdiğini söyledi. Bana ikinci bir hayat veren oğluna yeni bir hayat vermek için eyleme katıldığını vurgulayan baba Ali Akan, "Şuan oğlumun sayesinde hayattayım. Sen bana babalık yaptın, ben de sana babalık yapmak için bu mücadeleye katılıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ AY ÖNCE KANSERDEN AMELİYAT OLDUM"

Karaciğer naklinden sonra hayata bağlanan baba Ali Alkan, bu kez beş ay önce kulak bölgesinde kanserli tümör tespit edildi. Üç ay önce Dicle Üniversitesinde ameliyat geçiren baba Alkan, "Kanser tedavim ediyor. Hasta olmama rağmen oğlumu PKK'nın elinden almak için bu çadırda annelerle birlikte mücadele edeceğim" dedi.