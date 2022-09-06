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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Kanser hastası babasını bıçaklayarak öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir'de 2 çocuk babası Kazım Vurgun (68), kanser nedeniyle kemoterapi görmeye başlayınca, 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için Buca'da müstakil bir eve taşındı. Tek yaşayan Vurgun, yeni evine taşındıktan sonra küs olduğu oğlu Aykut Vurgun (26) ile barıştı. Baba ile oğul arasında dün saat 04.00 sıralarında tartışma çıktı. Vurgun, babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Aykut Vurgun "Ölen annem ve ablam hakkında ileri geri konuşunca tartıştık. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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Kanser hastası babasını bıçaklayarak öldürdü
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