Kanser hastası, davayı kazandığını göremedi

Bursa'nın İznik ilçesinde 2018'de mesane kanseri teşhisi konulan, 3 yıllık tedavi sürecinde kemoterapi görüp ameliyat olan İrfan Uz (63), doktorunun tavsiyesiyle tanesi 22 bin 500 TL olan ve yılda 17 kez kullanılan immünoterapi ilacı almaya başladı. SGK'nın ödeme listesinde olmayan ilacı alabilmek için 1800 dönümlük arazisini o dönem 110 bin TL'ye satan Uz, 2020'de ilaç bedellerinin kendisine geri ödenmesi ve ücretsiz alınabilmesi için SGK'ya dava açtı ancak sonucu göremeden, 2021 yılı nisan ayında hayatını kaybetti. Devam eden davada yerel mahkeme, Uz'un lehine hüküm vererek immünoterapi ilaçlarının bedelinin SGK tarafından ödenmesini kararlaştırdı. Uz'un sağlıkçı olan kızı Handan Uz (42), babasının davanın sonucunu göremediğini ancak diğer kanser hastalarına umut olduğunu kaydetti. Emsal bir karar olduğunu söyleyen avukat Oktay Çiçek, "İstinafta davanın kesinleşmesini bekliyoruz" dedi. DHA