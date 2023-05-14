Haberler Yaşam Haberleri Kanser hastası kadının şüpheli ölümü üzerine oğlu gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.5.2023 14:26 Son Güncelleme: 14.5.2023 14:29

Kanser hastası kadının şüpheli ölümü üzerine oğlu gözaltına alındı

Adana'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kanser hastası olduğu öğrenilen Türkiye A.’nın vücudunda darp izlerine rastlanması sonucu oğlu Hüseyin A. gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kanser hastası kadının şüpheli ölümü üzerine oğlu gözaltına alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda Hüseyin A, eşi Nazire Ş. ile birlikte kanser hastası annesi Türkiye A.'yı tedavi için Şehir Hastanesine götürdü. Acil servise getirilen kadına doktorlar müdahale etti. Bu sırada Türkiye A., oğlu ve gelini tarafından tuvalete götürüldü. Hüseyin A. annesi fenalaşınca sedyeyi sallamaya başladı.

Hüseyin A.'nın bu hareketlerini tuvalete gelen bir kadın görevli gördü. Servise alınan kadın bir süre sonra hayatını kaybetti. Doktorlar, yaptıkları muayenede kadının vücudunda hastaneye ilk geldiğinde darp izi olmadığını ancak tuvalete gidip geldikten sonra darp izine rastladıklarını tespit etti.

Durum hastane polisine bildirildi. Hüseyin A. polis tarafından gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kanser hastası kadının şüpheli ölümü üzerine oğlu gözaltına alındı
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