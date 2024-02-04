Kanser hastası minik Kuzey, Alper Gezeravcı’dan ilham alarak uzay mekiği legosu yaptı

Baş ağrısı ve kusma şikayeti ile ailesi tarafından götürüldüğü hastanede kansere yakalandığı tespit edilen İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Kuzey Güvenç, hastalığı ile mücadelede kendine has bir yöntem keşfetmiş, kanser tedavisi sürerken lego yapmaya başlayan minik Kuzey'in bu şekilde moral bulduğu ve bu aktivitenin onun üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğu görülmüştü. Ailesi de bunun üzerine ona daha çok lego alarak tedavisine katkı sağlamaya çalışmış, hatta minik Kuzey'in kendi başına yaptığı legolardan oluşan bir de sergi açılmıştı. Kuzey Güvenç'in legoları bu kez de Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Merkezi'nde açılan bir sergi ile ziyaretçileriyle buluştu. Yüzlerce legodan oluşan sergiye ilginin son derece yoğun olduğu, özellikle miniklerin Kuzey'in yanına giderek onu tebrik ettiği görüldü. Kuzey Güvenç'in son olarak bir uzay mekiği legosu yaptığı ve bu legoyu yaparken ilham kaynağının ise İlk Türk Uzay Yolcusu Astronot Alper Gezeravcı olduğu öğrenildi.

"OYUNCAKLARLA OYNAMASI KANSERLE MÜCADELESİNDE OLUMLU ETKİ YAPIYOR"

Minik Kuzey'in babası Abdulkadir Güvenç legolar için ciddi meblağlar harcadıklarını ancak oğullarının tedavisi için varlarını yoklarını gözden çıkardıklarını söyleyerek, "Başlangıçta beyin jimnastiği ve ince motor için zaten bunları alıyorduk bunları ama özellikle operasyon sonrası tamamıyla ince motor için aldık. Beyin jimnastiği her zaman var ama bizim asıl hedefimiz ince motoru, elini kazanmaktı. İnsanların onu takdir etmesi, hastalıktan itibaren ben çalışmayı da bıraktım ve 24 saat beraber vakit geçiriyoruz, beraber aktivite yapıyor olmamız, onun istediği oyuncaklara ulaşabiliyor olması bu süreçte onu en çok mutlu eden unsur oldu" diye konuştu.

"ALPER GEZERAVCIDAN ETKİLENİP LEGODAN UZAY MEKİĞİ YAPTI"

"Kuzey televizyonda İlk Türk Uzay Yolcusu Astronot Alper Gezeravcı'yı gördükten sonra astronot ve uzay mekiği legosu yapmak istedi" diyen Baba Güvenç, "Özellikle legolarda emekliye ayrılan setlerin bulunması, takdir edersiniz ki karaborsaya düşüyor. Koleksiyon değeri oluşturduğu için çok yüksek rakamlara satılıyor. Biz de ilk uzay yolculuğunda onu oğlumuza izlettik. Türkiye ilk defa uzaya astronot gönderiyor dedik. Uzay mekiğini görünce legoda da "Satürn-5" diye bir lego var, onu çok istedi. O da emekli bir set, olmayan bir set ama Kuzey, "Bu ülkede astronot var ise bende de legosu olmalı" dedi. Hatta astronot legosu da var ama henüz yapmaya başlamadı. O bizi zorladı. Hem ekonomik olarak, hem de bulma anlamında zorladı. Onun sebebi de açıkçası Alper Bey oldu. Kuzey, kendisiyle tanışmak, legosunu da göstermek istiyor. Çünkü o seti yapmasındaki ilham kaynağı Alper Gezeravcı'ydı" ifadelerini kullandı.

"ALPER GEZERAVCI'NIN DÜNYAYA DÖNDÜKTEN SONRA UZAY MEKİĞİNİ İNCELEMESİNİ İSTEDİ

Minik Kuzey ise İlk Türk Uzay Yolcusu Astronot Alper Gezeravcı'yı legolarını incelemeye davet ederek, "Kuzey'den uzaya Selamünaleyküm. Alper Ağabey, gelip benim mekiğimi inceler misin? Seni bekliyorum" dedi. Kuzey "Alper Ağabey Selamünaleyküm" diyerek Alper Gezeravcı'ya selam gönderdi.