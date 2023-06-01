Kanser hastası oğlunun tedavi parasını kaybetti, para çöp kutusunda bulundu

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan Mümine Göz, 25 Mayıs günü evinden çıkıp dolaşmaya başladı. Bir yerde atıl vaziyette bulunan kartonu almak için giderken içi para ve altın dolu çantasını trafonun üzerine bırakan Göz, döndüğünde çantasının yerinde olmadığını fark etti. Mümine Göz vakit kaybeden polise giderek müracaatta bulundu.

'POŞETİ ALAN ÇİFT PARAYI ÇÖPE ATMIŞ'

Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Mümine Göz'ün müracaatı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, poşeti bir çiftin aldığını belirledi. Kısa sürede çiftin kimliğini belirleyen ekipler, çiftin oturduğu Yukarı Pınarbaşı Mahallesine gitti. Sadettin (58) ve Şükran Ekdi (60) çiftine ulaşan polis, çiftin söyledikleri üzerine büyük bir şok yaşadı. Ekdi çifti besledikleri köpekler ve tavuklar için ekmek topladıklarını, oradan aldıkları poşeti elle kontrol ettikten sonra içerisinde ekmek olmadığını fark edip evlerinin yakınındaki çöp kutusuna attıklarını söyledi. Bunun üzerine çöp kutusuna giren polis Göz'ün poşetini buldu. Poşetin içerisindeki yaklaşık 300 bin TL değerindeki altın ve para ise içerisinde bulundu.

DOĞADAN OT TOPLAYIP, SATARAK PARASINI BİRİKTİRMİŞ

Ekipler bulunan para ve altını Mümine Göz'e teslim etti. Çok mutlu olan Göz parasına kavuştuktan sonra yine ot toplamak için işe koyuldu. SABAH olarak Mümine Göz'ü yine arazide ot toplarken bulup konuştuk.

34 yaşında bir oğlu olduğunu ve 2 yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirten Mümine Göz, "Yıllardır doğadan ot toplayıp satarak para biriktirdim. Eşim il dışında çalışıyor. Bende her gün dışarıya çıkıp saatlerce bu otları topluyorum. Tüm birikimimim bu paraydı. Bulunamazsa diye çok ağladım ama helal para olduğu için bana geri geldi. Allah bulandan, polisimizden razı olsun. Beni çok mutlu ettiler. Onlara hep dua ediyorum. Gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

'EKMEK SANIP ALDIK'

Poşeti trafonun üzerinden bulan Ekdi çifti ise, "Poşet içerisinde dışarıya bırakılan ekmek poşeti sanıp aldık. Eve geldiğimizde içerisinde bir süre poşet var, ekmek yok diyerek çöp kutusuna attık. İçerisinde para ve altın olacağı hiç aklımıza gelmedi. Parasının bulunup, teslim edilmesine de çok sevindik" diye konuştu.