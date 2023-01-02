Kanser hastası yaşlı kadın, dehşeti yaşadı

Adana'da, geçen 25 Aralık'ta, kapıyı çalıp kendini tüpçü olarak tanıtan ve yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen bir kişi, kapıyı açan Lütfiye Atbeyen'i (70), ağzını kapatarak evin içine sürükledi. Yaşlı kadını yumruklarla darp eden saldırgan, yatak odasının altını üstüne getirip 4 bin lira nakit para ve bir tam altını buldu. Yaşlı kadının kulağındaki altın küpe ile boynundaki 6 çeyrek altın ve kolyeyi de zorla alan saldırgan, kaçtı.Polis, saldırganın uyuşturucu, tehdit ve kasten yaralama gibi suçlardan sabıkası bulunan H. K (40) olduğunu ve eve çalıştığı mobilyacıda mesai arkadaşı olan Oğuzhan T.'nin (23) otomobiliyle gelip gittiğini belirledi. İki zanlı da kıskıvrak yakalandı. Sorgusunda, yaşlı kadını daha önceden tanıdığını anlatan Kölge, "Alkollüydüm. Parasız kalınca soyguna karar verdim" dedi. Kölge, tutukladı, arkadaşı serbest bırakıldı. Meme kanseri olan Lütfiye Atbeyen, "Eldivenli ve maskeli bir kişi, ağzımı kapatıp dövmeye başladı. Onlar benim kefen paramdı" dedi.