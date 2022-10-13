Kanser hastasını dolandıran sahte polisler tutuklandı

Adana'da yaşayan 68 yaşındaki kanser hastası kadını telefonla arayıp terör örgütü FETÖ'yle korkutarak yaşlı kadının 142 bin 500 dolarını alan sahte polisler, Adana polisi tarafından yakalandı. Polis, kurtardığı parayı hasta kadına iade etti. Hakim karşına çıkan dolandırıcılar tutuklandı.
FETÖ'YLE KORKUTTULAR
Ankara Çankaya'da yalnız yaşayan kanser hastası S.İ. (68) isimli kadını cep telefonuyla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak" dedi. Bunun üzerine S.Ö., eve gelen kişilere ailesinden miras kalan 142 bin 500 Doları verdi. Yaşlı kadın bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı.
ADANA'DA YAKALANDI
Dolandırıldığını anlayan S.İ., polise giderek, şikayetçi oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin S. E. (19) ile İ. H. A. (18) olduklarını ve kente doğru geldiklerini tespit etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önlem alan ekipler, şüphelilerin otomobilini takibe başladı. Ekipler, etrafını polis otolarıyla sardığı otomobili uygulama noktasında durdurup, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
PARA KADINA İADE EDİLDİ
Otomobilde yapılan aramada; S.İ.'nin 142 bin 500 Doları da kaputun içine gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat E. ile İ. H. A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Para ise sahibi S.İ.'ye teslim edildi.