Kanser hastasını dolandıran sahte polisler tutuklandı

FETÖ'YLE KORKUTTULAR

Ankara Çankaya'da yalnız yaşayan kanser hastası S.İ. (68) isimli kadını cep telefonuyla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak" dedi. Bunun üzerine S.Ö., eve gelen kişilere ailesinden miras kalan 142 bin 500 Doları verdi. Yaşlı kadın bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı.