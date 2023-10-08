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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Kanser hastasının 300 bin lirasını dolandırdılar

Emir SOMER Emir SOMER
Kanser hastasının 300 bin lirasını dolandırdılar
İstanbul'da telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini 'bankacı' olarak tanıtan ve 'Banka hesabınızda şüpheli işlemler var' diyerek mağdurların banka hesaplarındaki paraların kendi banka hesaplarına aktarılmasını sağlayan 3 kişilik bir çete, siber polislerin operasyonuyla çökertildi. Çete üyelerinin "Paraları vereceğimiz banka hesap numaralarına gönderin. Şüpheli durumlar ortadan kalkınca paralar tekrar hesabınıza aktarılacak" diyerek mağdurların paralarını kendi banka hesaplarına aktarmalarını sağladıkları belirlendi. Kanser hastası olan bir kişiyi 300 bin lira dolandırdıkları tespit edilen çetenin üyeleri "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi ve 3'ü de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Kanser hastasının 300 bin lirasını dolandırdılar
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