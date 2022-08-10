Kanser ilaçlarını Almanya’ya götürürken yakalandı

Ekiplerin yaptıkları aramada Almanya'ya gitmek için havalimanına gelen yolcunun beraberinde Sağlık Bakanlığı tarafından yurtdışına çıkışı yasaklanmış bin 350 film kaplı kanser ve anti depresan ilacı, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler gitmek için düzenlenen 15 adet sahte oturum kartı ve 4 adet laptop bulundu.