Kanser, kronik bir hastalığa dönecek

Kanser teşhisinde geliştirdiği yenilikçi cihazlarla bilim dünyasında çığır açan Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Toner, geliştirdiği cihazlarla milyarlarca kan hücresi arasından kanser hücrelerini bozulmadan ayırmayı başardıklarını belirterek, bu yöntemin kanserin erken teşhisinde ve tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde büyük önem taşıdığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Prof. Dr. Toner, yüksek lisans ve doktoras-ı nı ABD'de tamamladı. Massachusetts General Hospital ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Toner, özellikle mikroakışkan teorileri ve kanser teşhisi üzerine yaptığı öncü çalışmalarla tanınıyor.