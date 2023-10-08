Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve kanseri 3 kez yenen Çiçek Akçay (46), "Kanser olmaktan değil, geç kalmaktan korkun" diyerek düzenli kanser tarama kontrolü yaptırmanın önemine dikkat çekti. Evli ve 2 çocuk annesi Çiçek Akçay'a 10 yıl önce rahim kanseri teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle kanseri atlattı. Ancak 2016'da bu kez göğüs kanseri olduğunu öğrendi. Akçay, eşi ve çocuklarının desteği ile göğüs kanserini de yendi. Ancak bu sevinci kısa sürdü. Hastalığın bu kez de lenf bezlerine sıçradığı belirlendi. Ameliyat olan Akçay 3 ay gibi kısa sürede yeniden sağlığına kavuştu. Kanseri 3 kez yenip sağlığına kavuşan Çiçek Akçay kadınlara tavsiyede bulunarak, "Lütfen 'Bana bir şey olmaz..!' demeden ayda bir bireysel muayenelerinizi ve yılda bir kez hastane taramalarınızı yaptırın. Kanser olmaktan değil; geç kalmaktan korkun" dedi.