Kanser tanısında çığır açan gelişme

Yeni bir kan testi türü, kanseri tespit etmeye yardımcı olmak için kandaki proteinleri ölçecek ve kanseri 7 yıl önceden tespit edebilecek. Birleşik Krallık tarafından finanse edilen araştırma, kandaki proteinlerin çok önceden insanları kansere karşı uyarabileceğini keşfetti. Oxford Üniversitesi bilim insanları, teşhisten en az 7 yıl önce kanı toplanan bir grup insandaki 107 protein de dahil olmak üzere, 19 farklı kanser türüyle bağlantılı 618 protein tespit ettiklerini açıkladı. Araştırma ekibi, proteinlerin kanserin en erken evrelerinde rol oynayabileceğini ve önlenebileceğini ifade etti. Araştırmacılar, doku örneklerindeki geniş bir protein kümesini analiz etmelerine olanak tanıyan, proteomik adı verilen bir teknik kullanarak kanser tanısı konmadan 3 yıl önce kanda farklılık gösteren 182 protein tespit etti. Profesör Ruth Travis şunları söyledi: "Artık binlerce kanser vakasındaki binlerce proteine bakabilen, hangi proteinlerin belirli kanserlerin gelişiminde rol oynadığını ve hangilerinin kanserde ortak etkilere sahip olabileceğini belirleyen bir teknolojiye sahibiz."