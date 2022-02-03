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Giriş Tarihi: 3.2.2022

Kanser taraması oranında tehlikeli düşüş

AA
Kanser taraması oranında tehlikeli düşüş
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde, kanser taramalarının önemine dikkat çekti. Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde kanser tanılarında gecikmeler yaşandığını, kanser taramalarının da ciddi oranda düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Türkiye'de pandemi öncesinde yılda 7 milyon kişi taranırken 2020'de kanser taramalarını yaptıranların sayısı birdenbire 3.5 milyona düştü. Hâlâ pandemi öncesindeki yıllık taramanın çok altındayız" dedi.

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Kanser taraması oranında tehlikeli düşüş
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