Kanser taraması oranında tehlikeli düşüş

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde, kanser taramalarının önemine dikkat çekti. Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde kanser tanılarında gecikmeler yaşandığını, kanser taramalarının da ciddi oranda düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Türkiye'de pandemi öncesinde yılda 7 milyon kişi taranırken 2020'de kanser taramalarını yaptıranların sayısı birdenbire 3.5 milyona düştü. Hâlâ pandemi öncesindeki yıllık taramanın çok altındayız" dedi.