Kanser tedavisi gören eski Vali hayatını kaybetti

Trabzon'un eski valilerinden olan ve Ankara'da özel bir hastanede bir süredir lösemi kanseri tedavisi gören Vali Yücel Yavuz hayatını kaybetti. Vali Yavuz'un Cenazesi 7 Eylül Perşembe günü İçişleri Bakanlığı önünde yapılacak. Resmi törenin ardından ikindi namazına müteakip Karabük Safranbolu'da toprağa verilecek.
Trabzon'da 2016 – 2018 yılları arasında valilik görevi yürüten Yücel Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vali Yavuz, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında Trabzon Valiliği görevini yürütüyordu.