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Giriş Tarihi: 6.9.2023 12:33 Son Güncelleme: 6.9.2023 13:33

Kanser tedavisi gören eski Vali hayatını kaybetti

Trabzon'un eski valilerinden olan ve Ankara'da özel bir hastanede bir süredir lösemi kanseri tedavisi gören Vali Yücel Yavuz hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kanser tedavisi gören eski Vali hayatını kaybetti

Trabzon'un eski valilerinden olan ve Ankara'da özel bir hastanede bir süredir lösemi kanseri tedavisi gören Vali Yücel Yavuz hayatını kaybetti. Vali Yavuz'un Cenazesi 7 Eylül Perşembe günü İçişleri Bakanlığı önünde yapılacak. Resmi törenin ardından ikindi namazına müteakip Karabük Safranbolu'da toprağa verilecek.

Trabzon'da 2016 – 2018 yılları arasında valilik görevi yürüten Yücel Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vali Yavuz, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında Trabzon Valiliği görevini yürütüyordu.

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Kanser tedavisi gören eski Vali hayatını kaybetti
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