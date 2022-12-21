Kanser tedavisi gören küçük Berire iyileşeceği günü bekliyor

Ankara'da yaşayan uluslararası ilişkiler uzmanı Nesibe Emine Özcan (39) ile makine mühendisi Rıza Özcan çiftinin ilk kızı Berire Güşta, kardeşi Beril Nisa (5) anne karnındayken bir tür 'sinir sistemi kanseri' olan yüksek riskli nöroblastom hastalığıyla tanıştı. 2016 yılında 4'üncü evre nöroblastom tanısı alan ve 6 kür kemoterapinin ardından ameliyat, ilik nakli, radyoterapi ve idame tedavisi olmak üzere yaklaşık 2 yıl ağır bir tedavi sürecinden geçen Berire Güşta, iyileştiğini sanırken 2020 yılında hastalığın yeniden nüksetmesi üzerine İzmir'e taşınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi ve immünoterapi ağırlıklı bir tedaviye başladı.





Bu süreçte Ankara'da çalışmak zorunda olduğu için kızları ve eşinden ayrı yaşamak zorunda kalan Rıza Özcan, "İki kızımız var. Onlar anneleriyle birlikte İzmir'de kalıyor. Diğeri büyüme çağında ve ikisinin de eğitimi sekteye uğradı. Psikolojisini iyi tutmaya çalışıyoruz. Hiç kolay değil. Hastalığın riskli olduğunu biliyoruz ama ona sezdirmemeye çalışıyoruz. Ebeveyn olarak ulaşabileceğimiz ne kadar tedavi varsa hepsini denemek istiyoruz. Umut vaat eden tedaviler var. Elimizde ne varsa harcayıp bu tedaviyi almasını sağlamak istiyoruz. Kızım sağlığına ben de kızlarıma ve eşime kavuşacağım günü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





'YÜZDE 20'Sİ TOPLANDI'

Kızlarının çok az zamanı kaldığını söyleyen Rıza Özcan, psikolojisini iyi tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu hastalığa 100 binde bir rastlanıyor. İki yaş üstünde nadir görülüyor. Berire hastalığa 6 yaşında yakalandı. 2020 yılında hastalık tekrarladı. Amerika'da tedavi gören hastalarla görüştük. Aşı denemesinden çok olumlu netice almışlar. Hastane 175 bin dolar maliyet çıkardı. Yüzde 20'si toplandı. Valilik izinli kampanyamızın süresinin dolmasına 2 ay kaldı" dedi.





'BERİRE İÇİN BU SON ŞANS OLABİLİR'

Berire'nin hastalıkla mücadelesinde en yakın takipçisi olan Nesibe Emine Özcan da destek beklediklerini belirtip, "Berire yaklaşık 6 yıldır çok ağır tedaviler aldı. Dördüncü evre bir kanserden ve bir çocuktan bahsediyoruz. Aralıksız tedavi sürecine devam ettik. Bu hastalık agresif bir tür olduğu için tekrarlama riski yüksek. Tekrarladığında bütün vücudu kaplayan daha agresif bir türe dönüşüyor. Yüzde 1'den daha az şansı olabilir. Toplamamız gereken tutar 175 bin dolar. Bu bizim için çok fazla ama el birliğiyle toplayabiliriz. Bunu bulursak Berire'yi bu aşıya kavuşturabiliriz. Çok yoruldu. Okuluna, arkadaşlarına kavuşmak istiyor, akranları gibi normal bir hayat sürmek istiyor. Ben bir anne olarak onun iyileştiğini görmek istiyorum. Ankara'dan kalkıp İzmir'e gelmemizin en büyük nedeni buradaki doktorlarımız. Hepsi tecrübeli. Ama hastalık çok riskli ve tehlikeli. Berire için bu son şans olabilir. Hastalığın nüksetmesini önlemek istiyoruz. Nüksettikten sonra yapılabilecekler çok sınırlı. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çok çaresiz hissediyorum. Kızımın kurtulmasını ve iyileşmesini istiyorum" diye konuştu.