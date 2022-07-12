Haberler Yaşam Haberleri Kanser tedavisi görmeye giderken aracın altında kaldı
Giriş Tarihi: 12.7.2022 13:35 Son Güncelleme: 12.7.2022 13:41

Kanser tedavisi görmeye giderken aracın altında kaldı

Şişli’de el freni çekilmeden park edilen otomobil geriye kayıp yayaların arasında daldı. Meydana gelen kazada iki kadın aracın altında kalarak yaralandı. Aracın çarptığı kadınlardan Sündüz Yılmaz’ın kanser tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için minibüs beklediği kaydedildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kanser tedavisi görmeye giderken aracın altında kaldı

Şişli Mecidiyeköy'de 5 Temmuz Salı günü meydana gelen kazada Mardin'den İstanbul'a gelen Oktay Aktaş, burada bir arkadaşı sayesinde araç kiraladı. Aktaş ardından otomobili, semtteki bir cadde üzerinde iki refüj arasına park etti. El frenini çekmeden araçtan inen Aktaş ardından markete girdi. Aktaş, içeriye alışveriş yaptığı esnada park halindeki araç bir anda kaymaya başladı. Metrelerce geri giden otomobil, o esnada minibüs bekleyen yayaların arasına daldı.


KANSER TEDAVİSİNE GİDERKEN ARACIN ALTINDA KALDI

Neye uğradığını şaşıran bazı yayalar kıl payı kurtulurken, Çiğdem Saraç ve kanser tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için minibüs bekleyen Sündüz Yılmaz'a araç çarptı. Olayın ardından vatandaşlar panikle aracı elleriyle ileriye iterek Çiğdem Saraç'ı aracın altından çıkarttı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OTOMOBİL YAYALARIN ARASINA DALDI

Yaralı olarak kurtulan iki kadın için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı kadınlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Olaydan sonra gelen sürücü Oktay Aktaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücü Aktaş işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kanser tedavisi görmeye giderken aracın altında kaldı
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