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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Kanser tedavisinde çığır açacak keşif

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Kanser tedavisinde çığır açacak keşif
ABD'de bilim insanları, kemoterapiye alternatif çığır açaca bir kanser tedavisi üzerinde çalışıyor. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, Rice Üniversitesi'nden araştırmacıların "moleküler kırıcılar" (molecular jackhammers -MHJ) adını verdiği yöntemin tümörleri ortadan kaldırma amacıyla kullanılabileceği bildirildi. MHJ yönteminde, tıbbi görüntüleme işlemlerindekine benzer bir 'siyanin' boyası vücuda enjekte ediliyor. Bu boya, bir kanser hücresine bağlandıktan sonra vücuda zarar vermeden derinlere nüfuz edebilen bir kızılötesi ışık sayesinde aktif hale getiriliyor. Bu sinyaller kanserli hücrede titreşime yol açıyor ve hücre zarının yırtılmasını sağlayarak kanseri yok ediyor. Yan etkisi ise kemoterapiye göre çok daha az. Şimdilik sadece fareler üzerinde denenen teknoloji, gelecekte insanlar üzerinde denenecek.

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Kanser tedavisinde çığır açacak keşif
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