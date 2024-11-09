Kanser tedavisinde umut: Tırtıl mantarı

İngiltere'de bilim insanları hücrenin büyümesini engelleyerek kanserin yayılmasını önleyebilecek bir mantar tespit etti. Independet'te yer alan habere göre, tırtıl mantarı diye de bilinen cordyceps militaris, Asya'da geleneksel bir ilaç olarak uzun zamandır kullanılıyor. İçindeki kordisepin adlı maddeden dolayı özellikle kanser tedavisindeki potansiyeli nedeniyle de son yıllarda ilgi çekiyor. Ancak tam olarak nasıl bir etki yarattığı bugüne kadar saptanamamıştı. FEBS Letters adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada bu maddenin kanserdeki hücre büyüme sinyallerini kestiği kaydedildi. Laboratuvar ortamında ve hayvan hücrelerinde test edilen bulguların, insanlar için geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Fakat yine de daha güvenli kanser tedavilerinin geliştirilmesinde önemli bir adıma işaret ediyor.