Kanser tedavisinde yeni umut

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı Reaktör Malzemeleri Enstitüsü AŞ (IRM AŞ) uzmanları, kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi tekniklerinden brakiterapi için iridyum-192 izotopuna dayalı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları geliştirildiğini bildirdi. Ürünün, IRM AŞ'nin araştırma reaktöründe ışınlanan bir iğnenin kapsüle yerleştirilmesi ve özel bir teknoloji kullanılarak oluşturulan kablonun kapsüle kaynaklanması yoluyla elde edildiği ifade ediliyor. Tüm bu işlemlerin manipülatörler kullanılarak sıcak odada uzaktan gerçekleştirildiği belirtiliyor. Brakiterapi tedavisinde iyonize radyasyon kaynağının, vücudun içinde küçük aplikatörler kullanılarak tümörün mümkün olduğunca yakınına enjekte edildiği belirtiliyor. DIŞ HABERLER