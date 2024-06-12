Kanser tespitini yapay zekâ yapacak

İskoçya'da araştırmacılar, kanseri yüksek oranda doğru tespit etmek için yapay zekâdan yararlandıkları bilgisayar programı geliştirdi. Glasgow Üniversitesi'nden yapay zekâ uzmanları ve kanser hakkında çalışmalar yapan bilim insanlarından oluşan bir ekip, kanser hastalıklarının teşhisinin kolaylaşması için yapay zekâ teknolojisinden yararlandı. Araştırmacılar, geliştirdikleri "Histomorfolojik Fenotip Öğrenme" (HPL) adlı programla patologların kanser teşhisi koymasının kolaylaşıp hızlanabileceğini açıkladı. Bu yapay zekâ sistemi ile göğüs ve prostat gibi 10 kanser çeşidinde de tutarlı sonuçlar elde edildi.