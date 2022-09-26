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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Kanserde erken teşhis ve tedavi için genetik test şart

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Kanserde erken teşhis ve tedavi için genetik test şart
Patoloji Dernekleri Federasyonu, Tıbbi Genetik Derneği, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Türk Üroonkoloji Derneği bir araya gelerek Türkiye'de ilk kez yumurtalık ve prostat kanserini kapsayan 'Genetik Tanı Uzlaşı Raporu'nu hazırladı. Raporda, yumurtalık ve prostat kanserleri ile ilgili araştırma sonuçlarının yanı sıra genetik testlerin erken teşhis ve tadevideki önemine yer verildi. Raporla ilgili düzenlenen basın toplantısında "Yakınlarında yumurtalık ve prostat kanseri hikâyesi olan kişilere Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri'nde test yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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Kanserde erken teşhis ve tedavi için genetik test şart
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