Kanserden kaybettiği göğsü karın dokusuyla onarıldı

Gaziantep'te yaşayan Ümran Teylan, 2019 yılında yakalandığı meme kanseri sonrasında sağ göğsünü kaybetti. Radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan Teylan, kaybettiği sağ göğsünün onarılması için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Plastik Cerrahı Opr. Dr. Serkan Tokgönül ile tedaviye başlayan Ümran Teylan için karın bölgesinden alınan doku ile meme onarımı yapılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen rekonstrüktif ameliyatı ile Ümran Teylan'ın karın bölgesinden alınan doku kaybettiği sağ göğsüne nakil edilerek meme onarımı yapıldı. Dr. Tokgönül, ameliyatın spesifik bir operasyon olduğunu ve bölgede Gaziantep Şehir Hastanesinde yaptıklarını söyledi.

Dr. Tokgönül, yapılan operasyonda alınan karın dokusunun onarılacak göğse nakil edildiğini ve bu operasyonda vücutta herhangi bir iz bırakılmadığını söyledi.

Bu nakil işlemi ile hastanın hem göğsüne kavuştuğunu hem de karından alınan sarkık derinin çekilmesiyle vücut germe estetiğinin de yapılmış olduğunu söyleyen Dr. Tokgönül, "Hastamız meme kanseri sonrası mastektomi ameliyatı oldu. Radyoterapi ve kemoterapi sonrasında hastamız polikliniğimize başvurdu. Bizden memenin yeniden şekillendirilmesini istedi. Biz de hastanın karın dokusundan dokuyu damarlarıyla birlikte alıp hastanın göğüs dokusuna nakil ettik. Bu yaptığımız ameliyat serbest doku nakli diye geçer. Karın dokusundan alınan yağ ve cilt ayrı bir şekilde damarıyla hastanın izi olmaksızın aynı izden girilerek hastanın göğüs dokusunda var olan damarlara nakil işlemi ile yapılır. Bu operasyonla aslında aynı zamanda hastanın sarkık karın dokusu alındığı için karın germe estetik operasyonu da olmuş oldu. Buradan aldığımız parçayı da hastamızın göğsüne nakil ettik. Şu anda sağ göğsünü yaptık. Bu ameliyat sağ ve sol göğsü eşitleme şeklinde birkaç aşamalı olabiliyor. İlerleyen dönemlerde bunu da yapacağız. Bu operasyon bölgemizde nadir yapılan bir ameliyat türüdür. Hastanemizde de bu operasyon ilk oldu" diye konuştu.

Ümran Teylan ise, kendi karın dokusundan alınan deri ile kaybettiği göğsünün onarılmasından dolayı mutlu olduğunu ve şu anda eski göğsüne yakın bir göğsünün olduğunu söyledi.

Tedavi sürecini değerlendiren Teylan, "2019 yılında kanser teşhisim konuldu. Göğüs kanseri olduğumu öğrendikten sonra tedavide nasıl ilerleyeceğimi araştırdım. Göğüs koruma ve göğüsün tamamen alınacağı yönteminden bahsedildi. Ben ikinci tercihte bulundum ve sağ göğsüm alındı. Işın tedavisi ve kemoterapileri gördüm. İki yıl dinlenme sürecinin ardından yeniden göğüs yapılması için tedavi olmak istedim. Gaziantep Şehir Hastanesine geldim. Kendi karın dokumdan göğüs yapılabileceğini söyleyince çok mutlu oldum. Ameliyat çok başarılı geçti. Protez ve doku ameliyatı tercihi yapabilirdim. Doktorumuzun tavsiyesi ile doku naklini seçtik ve kendi karın dokumdan alınan doku ile gerçeğe yakın bir göğse kavuştum" dedi.