Kansere imece usulü karşı koydular! Hasan amcaya köylülerden destek

Manisa'nın Turgutlu İlçesine bağlı Yukarı Bozkır Köyü sakinleri ders niteliğinde bir dayanışma örneği sergiledi. Köyde yaşayan 72 yaşındaki Hasan Tarcak, gırtlak kanseri nedeniyle Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Buradaki tedavisi yeterli olmadığı için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hasan Tarcak, 38 gün boyunca sürecek tedavisi için köye yaklaşık 50 km uzakta olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidecek imkanı bulamayınca mahalle muhtarı Mustafa Yılmaz devreye girdi. Tarcak'ın hastaneye gidebilmesi ve tedavisi için imece usulü dayanışma yapıldı. Yılmaz, sosyal medyada kampanya da başlattı. Kampanyaya köyde ikamet eden vatandaşların yanı sıra, Turgutlu'da ve başka il ve ilçelerde ikamet eden Yukarı Bozkırlılar da destek oldu.
SIRA İLE HASTANEYE GÖTÜRDÜLER
Köyde arabası bulunanlar sıra ile Tarcak'ı 38 gün boyunca sabah erken saatlerde köyden 50 km uzaklıktaki hastaneye götürüp evine getirdi. Araç ile destek olamayan köy sakinleri de maddi destekle Tarcak'ın diğer ihtiyaçlarını karşıladı. Tarcak'ın 38 günlük tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği belirtildi.
"BU ZORLU SÜRECİ KÖY OLARAK OMUZLADIK"
İmece usulü ile örnek bir dayanışma sergileyen köy sakinleri adına konuşan Yukarı Bozkır Muhtarı Mustafa Yılmaz, "Komşumuzun yakalandığı kanser hastalığı nedeni ile ağır bir tedavi görmesi şart oldu. Manisa Celal Bayar Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevki gerçekleşince biz de elimizden geleni yapmak bir birliktelik kurduk. Hastalığın yanında bir de maddi sorunlarla boğuşmasını istemedik. Köy sakinleri olarak üzerimize düşeni yaptık. 38 gün boyunca komşumuzu, köylümüzü hastaneye götürüp getirdik. Tedavisini yaptırdık. Bu zorlu süreci köy olarak omuzladık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu davranışımız herkese örnek olsun. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.