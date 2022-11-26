Kansere imece usulü karşı koydular! Hasan amcaya köylülerden destek

"BU ZORLU SÜRECİ KÖY OLARAK OMUZLADIK"

İmece usulü ile örnek bir dayanışma sergileyen köy sakinleri adına konuşan Yukarı Bozkır Muhtarı Mustafa Yılmaz, "Komşumuzun yakalandığı kanser hastalığı nedeni ile ağır bir tedavi görmesi şart oldu. Manisa Celal Bayar Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevki gerçekleşince biz de elimizden geleni yapmak bir birliktelik kurduk. Hastalığın yanında bir de maddi sorunlarla boğuşmasını istemedik. Köy sakinleri olarak üzerimize düşeni yaptık. 38 gün boyunca komşumuzu, köylümüzü hastaneye götürüp getirdik. Tedavisini yaptırdık. Bu zorlu süreci köy olarak omuzladık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu davranışımız herkese örnek olsun. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.