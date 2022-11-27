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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Kansere karşı komşu dayanışması

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Kansere karşı komşu dayanışması
Manisa Turgutlu'nun Yukarı Bozkır Köyü sakinlerinden Hasan Tarcak'ın (72), yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle evine 50 km uzaktaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 38 gün boyunca tedavi görmesi gerekti.



Tarcak, her gün hastaneye gitme imkânı bulamayınca mahalle muhtarı Mustafa Yılmaz devreye girdi. Tarcak'ın hastaneye gidip tedavi olması için imece usulü dayanışma yapıldı. Yılmaz, sosyal medyada da kampanya başlattı. Kampanyaya köyde ikamet eden vatandaşların yanı sıra, Turgutlu ile başka il ve ilçelerde ikamet eden Yukarı Bozkırlılar da destek oldu.



HER GÜN BİRİ GÖTÜRDÜ
Köyde arabası olanlar her sabah sıra ile Tarcak'ı köyden 50 km uzaklıktaki hastaneye götürüp evine getirdi. Araç ile destek olamayan köy sakinleri de maddi destekle Tarcak'ın diğer ihtiyaçlarını karşıladı. Tedavisi tamamlanan Tarcak'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yukarı Bozkır Muhtarı Mustafa Yılmaz, "Köy sakinleri olarak üzerimize düşeni yaptık. 38 gün boyunca komşumuzu, hastaneye götürüp getirdik. Tedavisini yaptırdık. Bu zor süreci köy olarak omuzladık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

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Kansere karşı komşu dayanışması
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