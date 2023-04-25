Kansere yakalandı sahayı hiç bırakmadı

Kartal'da yaşayan ve özel sektörde çalışan Faruk Çak (51), kendisini adeta AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adadı. Çeyrek asır boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep yanında oldu, AK Parti'nin bir neferi gibi çalıştı. Makamları elinin tersiyle itti, dava şuuruyla hareket etmekten imtina etmedi. İstanbul'u karış karış gezip seçim kampanyalarına katıldı, direk tepelerine çıkıp bayrak astı.

FEDAKARCA ÇALIŞIYOR

AK Parti Kartal İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ancak 3 yıl önce kansere yakalandı. Yapılan tüm tetkiklerin ardından hem beyin hem böbrek kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle kemoterapi süreci başladı ama umudunu ve neşesini hiç kaybetmedi. Kendisi gibi hasta olanlara umut aşılayan Çak, AK Parti için halen sokak sokak dolaşarak fedakârca çalışma yürütüyor.

AKTİF GÖREVİ BIRAKTI

SABAH'a konuşan kanser hastası Çak, şunları söyledi: "Refah Partisi döneminden beri cumhurbaşkanımızın yanındayım. Cumhurbaşkanımız ile birlikte yeni ve büyük Türkiye hedeflerimize ulaşmak için, bize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ben kanser olmadan önce AK Parti Kartal İlçe Teşkilatında ana kademe tanıtım medya birim başkanlığı yapıyordum eşim de kadın kollarında tanıtım medya birim başkanlığı görevindeydi. Kanser olduğumu öğrenince eşimle birlikte aktif görevimizi bırakmak zorunda kaldık."

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN...

"Şu anda elimizden geldiği kadar seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. Seçimlerden sonrada Allah sağlık verdiği müddetçe cumhurbaşkanımız için, ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bizim yaptığımız çalışmalarımız, Cumhurbaşkanımızın bizler için yaptıklarının yanında hiçbir şeydir. Canımız feda olsun. Cumhurbaşkanımızın üzerine düşen misyonunu daha güçlü bir şekilde yürütebilmesi için, Cumhur İttifakı'na en güçlü şekilde destek vermeliyiz."

SANDIKLARIN BAŞINDA DURACAĞIM

"Cumhurbaşkanımızın genel kurul toplantılarına katılmayan milletvekilleri için söylediği 'Hakkımı helal etmiyorum' çıkışı beni derinden etkiledi. Var gücümüzle Cumhurbaşkanımıza destek olacağız. Hastalığımdan dolayı istediğim yoğunlukta katkı sağlayamasam da elimden gelenin en fazlasını yapmaya devam edeceğim. Seçime kadar evimden, ilçe binasından ve sahadan katkılarımı vereceğim, seçim günü de hastalığımı bir kenara bırakıp sandıklarımızın başında durmaya gayret göstereceğim. Durmak yok, yola devam."