Kansere yerli aşı: Pankreas kanserine yönelik aşılar üzerine çalışıyoruz

"HIZ KESMEDEN SÜRECEK"



Ön hazırlıkları yeni tamamlanan proje ile pankreas kanserine yönelik neoantijen (kanser hücrelerine özel protein) hedefli mRNA aşıları üzerine çalıştıklarını belirten Yücel, "Pankreas kanseri hücrelerine özel neoantijen özellik gösterebilecek güvenilir protein yapılar tanımlayarak, bu yapıları hedefleyen mRNA aşı adayları tasarlamayı hedefliyoruz. Pankreas kanserine özgü aşı çalışmamız çeşitli kanser türlerine yol gösterecek. İlerleyen dönemde, bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış farklı aşı teknolojilerini, ülkemizde sık görülen akciğer, meme, kolon, mide gibi farklı kanser türleri üzerinde de uygulayarak yerli kanser aşıları üretimine hız kesmeden devam etmeyi planlıyoruz" dedi.



MESANE KANSERİNE YENİ PROJE



Enstitüsü olarak Türkiye'de mesane kanserinde yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştirebilmek amacıyla "Mesane Kanseri Tedavisinde Kişisel Tıp Yaklaşımı: Genomik/Transkriptomik Analizler ve Tümör Modelleme" isimli proje başlattıklarını kaydeden Yüksel, "Projemiz Türkiye Genom Projesinin parçası şeklinde devam ediyor. Kişiselleştirilmiş tıp, iyi teşhis, tedavi ve destek yoluyla daha fazla insanın sağlık durumları hakkında yanıt almasına yardımcı oluyor" diye konuştu.



500 KİŞİYLE YAPILDI



Kanser aşılarının geliştirilmesinde kanser genom (gen tabanlı) faaliyetlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yücel, "TÜSEB bünyesinde yürüttüğümüz Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi ile elde edeceğimiz genetik veriler baz alınarak Türk popülasyonuna özgü ve kişiselleştirilmiş yeni kanser aşıları da geliştirilebilecek. 2022 yılında hayata geçirilen projeyle şimdiye kadar 500 bireyin genomu dizilendi ve varyantların paylaşıldığı veritabanı olan Türkiye Genom Portalı araştırmacılara sunuldu" ifadesini kullandı.