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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Kanseri 19 yıl sonra tekrar yendi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kanseri 19 yıl sonra tekrar yendi
Trabzon'da yaşayan Seringül Karakaya (54), 2004'te çenesindeki kemik tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Bu ameliyatla kanseri yenen Karakaya'nın yüzü, 3 ay önce yeniden şişti. Bu kez KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvuran Karakaya'nın yapılan tetkiklerinde, tümörün yüzündeki elmacık kemiğini etkilediği ve henüz başka yere sıçramadığı belirlendi. Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu tarafından yapılan ameliyatla, Karakaya'nın elmacık kemiğiyle birlikte tümör de çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Seringül Karakaya (54), "19 yıl sonra tekrarlayan kanseri, KTÜ Farabi Hastanesi KBB Kliniği'nde uygulanan tedaviyle ikinci kez yendiğim için çok mutluyum" dedi. Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu ise "Başboyun bölgesinde meydana gelen tümörler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, uzun süre iyileşmeyen yaralar, boyundaki şişlikler, ses kısıklığı ve ağız içi yara gibi belirtileri bulunanların, vakit kaybetmeden KBB uzmanlarına başvurması önemlidir. Erken teşhis, tedavi sürecinin başarı şansını artırıyor. Ayrıca düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları da baş-boyun tümörlerinin önlenmesinde büyük önem arz ediyor. Sağlıklı bir yaşam için düzenli kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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Kanseri 19 yıl sonra tekrar yendi
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