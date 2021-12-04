Kanseri yendi ilk sergisini hastanede açtı

İzmir'de el sanatları öğretmeni ve ressam Sevinç Yurtseven (55), 2014 yılında bel ağrısı ve sağ bacağının tutulması şikâyetiyle doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde bir teşhis konulmadı. Aynı şikâyetleri yaşamaya devam eden Yurtseven 3 yıl sonra tekrar doktora gitti ancak yine bir sonuca ulaşamadı. Zamanla yürüyemez hale gelince bir kez daha doktora giden Yurtseven'e 2021'in Şubat ayında kan hastalıklarıyla ilgili bir kanser türü olan MM (Multiple Myelom) teşhisi konuldu. 16 seans kemoterapi gören Yurtseven, kök hücre nakli olması gerektiğini öğrendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi ( İEÜ) Medical Park Hastanesi'ne gelen Yurtseven burada Prof. Dr. Seçkin Çağırgan tarafından tedaviye alındı ve kök hücre nakli olarak sağlığına kavuştu. Hasta yatağında bu süreci atlatmasında en büyük gücü ise resim yapmakta buldu. Çok sayıda eseri, hasta yatağında yaparak moralini hep üst noktada tuttu. Sağlığına kavuşan Yurtseven, hayatının ilk kişisel sergisini de İEÜ Medical Park Hastanesi'nde açtı. Yurtseven, "Sanatla terapi müthiş bir şey. Bilhassa kanser hastaları için hayata tutunma ve moral açısından teşvik edici bir durum. Kanseri grip gibi atlattım diyebilirim" dedi.