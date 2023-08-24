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Giriş Tarihi: 24.8.2023 15:46 Son Güncelleme: 24.8.2023 15:50

Kanseri yendi, maganda kurşununa yenildi

İzmir’de 71 yaşındaki Hüseyin Çiçek, evinin balkonunda otururken sokakta çıkan silahlı kavgada göğsüne isabet eden pompalı tüfek saçmasıyla yaşamını yitirdi. Kanseri yenen Hüseyin Çiçek’in maganda kurşunuyla ölmesi yakınlarını yasa boğdu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kanseri yendi, maganda kurşununa yenildi

Saat 21.15 sıralarında Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta iki grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Büyüyen kavgada taraflar birbirine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, o esnada evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu öğrenilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kanseri yendi, maganda kurşununa yenildi
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