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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Kanseri yenen Buğlem’e vali amcadan sürpriz ziyaret

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kanseri yenen Buğlem’e vali amcadan sürpriz ziyaret
Çorum'da 14 aylıkken yakalandığı kanseri yenen 3 yaşındaki Buğlem Aykaç, sağlığına kavuştu. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kargı köyüne giderek minik Buğlem'i ziyaret edip, hediyeler verdi. Çorum'un Mecitözü İlçesi kargı Köyünde dünyaya gelen 14 aylıkken gözünün ardında tümör tespit edilen Buğlem Aykaç'ın 4. evre kanser olduğu anlaşıldı. Hızla tedavisine başlanan Buğlem için hem Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hem hayırseverler hem de iyilik gönüllüsü Aysun Demirci harekete geçti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören minik Buğlem, 6 seans kemoterapi ve kök hücre tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Buğlem'in tedavi sürecini yakından takip eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi eşi Azime Çiftçi ile Kargı köyüne giderek minik kızı ziyaret etti. Buğlem ve ailesiyle iftar yapan Vali Çiftçi, kucağına alarak sevdiği Buğlem'e yanında götürdüğü oyuncakları hediye etti.

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Kanseri yenen Buğlem’e vali amcadan sürpriz ziyaret
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