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Giriş Tarihi: 2.11.2024 11:39 Son Güncelleme: 2.11.2024 12:47

Kanseri yenen doktor kazada hayatını kaybetti

Bursa’da 4 yıl boyunca akciğer kanseriyle mücadele eden ve geçtiğimiz yıl kanseri yenen emekli doktor Sefa Sefer, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kanseri yenen doktor kazada hayatını kaybetti

İnegöl'e bağlı kınık mahallesi, Bursa- Ankara karayolu üzerinde yaşanan kaza yürekleri dağladı. Uzun yıllar Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan ve daha sonra emekli olan doktor Sefa Sefer, 4 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz yıl kanseri yenmeyi başaran Sefer, dün akşam saatlerinde evine giderken yolun karşısına geçmeye çalıştı.

O sırada seyir halinde olan 44 yaşındaki Koray Şenel'in kullandığı otomobil, emekli doktor Sefa Sefer'e çarptı. Otomobilin önünde metrelerce sürüklenen talihsiz doktor, kanlar içindeyerde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sefa Sefer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Koray Şenel ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kanseri yenen doktor kazada hayatını kaybetti
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