Kanserini yendi MEMEDER’E başkan oldu

Prof. Dr. İlknur Tanboğa, 72 yaşında, emekli öğretim üyesi. Hacettepe Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı da yapan 2 çocuk annesi Prof. Dr. Tanboğa, önce meme kanserini yendi. Sonra Meme Sağlığı Derneği'nde (MEMEDER) 10 yıl yönetim kurulu üyeliği yaparak, kendini bu hastalıkla savaşa adadı. 2 yıldır da derneğin başkanı olarak görev yapıyor. Savaşçı profesör, meme kanseriyle mücadele öyküsünü SABAH'a anlattı.

"MAMOGRAFİ İLE YETİNMEYİN"

Ailesinde meme kanseri öyküsü olduğunu ve teyzesinin de bu hastalığa yakalandığını ifade eden Prof. Dr. Tanboğa, "Ailemde meme kanseri öyküsü vardı. Teyzem bu hastalığa yakalanmıştı. Ben de bir hekim olarak 40 yaşımdan itibaren her yıl düzenli olarak mamografimi çektiriyordum. 11 yıl önce 61 yaşımdayken mamografimde her şeyin normal olduğu söylendi. Bir yıl sonraki kontrolümde ise sağ göğsümde kitle tespit edildi. "Erken evreydi" ama "erken tanı" değildi. Üstelik tümör agresifti. Yıllık kontrollerinizde sadece mamografi ile yetinmeyin. Şikayetiniz var ise klinik muayenenizi de yaptırın. Hasta hikayeniz çok önemli. Ailede bu hastalığa yakalanmış kişiler var ise mutlaka klinik muayenenizi de yaptırın. Bazı meme kanserleri hızlı yayılıyor." diye konuştu.

"BU HASTALIĞI YENDİM"

Teşhisten sonra hemen ameliyatla o kitlenin çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. Tanboğa, "Oradaki tümörlü parçayı aldılar. Kemoterapi ve ardından radyoterapi gördüm. İyi bir tedaviyle agresif olan tümörden kurtuldum. İlk bir yıl 3 ay arayla, daha sonra 6 ayda bir, sonra da yılda bir kontrollerimi yaptırdım. 11 yıldır da kontrollerimi hiç aksatmam. Bu hastalığı yendim" ifadelerini kullandı.

"KORKMAYIN"

Yaşadığı bu zorlu mücadelenin onu MEMEDER ile tanıştırdığını belirten Prof. Dr. Tanboğa, "Sonrasında kendimi bu hastalıkla mücadeleye adadım ve üyesi olduğum derneğin başkanı oldum. Yakın çevrem 'bu hastalığı yendin ve atlattın. Unut gitsin artık' dedi. Ama ben yaşadığım zorlu süreci doğrularıyla, yanlışlarıyla tüm kadınlarla paylaşmak istedim. Bu yoldan geçmiş bir kadın, bir hekim, bir anne olarak herkese meme kanserinden korunmayı, yakalananların ise doğru tedavi almaları için mücadele veriyorum. 11 yıl önce bu hastalığı yenmiş biri olarak 'Korkacak bir şey yok. Tedavimi oldum ve bu hastalığı yendim' diyorum herkese. Üstelik artık tedavi şeçenekleri çok daha fazla. Tümöre odaklı akıllı ilaçlar var. Bağışıklık güçlendirici immünterapiler var" dedi.

KETEM'DEN ÜCRETSİZ TARAMA

Prof. Dr. Tanboğa, çağrıda da bulunarak "Lütfen 40 yaşından sonra kontrollerinizi aksatmayın. MEMEDER olarak Sağlık Bakanlığı'nın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Tüm kadınlarımıza ücretsiz olarak 'erken tanı için tarama" hizmetleri sunuluyor. Ülkemizde meme kanseri tanısı konulan kadın sayısı yılda 25 binden fazla. Her an bizim kapızımı çalacakmış gibi farkında olacağız. Erken tanı ile onu yenebileceğimizi bileceğiz" dedi.



ZOR SÜREÇ AMA YENİLMEZ DEĞİL

Şükran Kandemir (55) de meme kanserini yenenlerden. Kandemir, özel bir şirkette temsilci olarak çalışıyordu. 2 çocuğu vardı. 12 yıl önce bu hastalığa yakalandığını öğrenince dünyası karardı. Kandemir, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Alkol kullanmıyordum, sigara içmiyordum, aile öykümde de bu hastalığı geçirmiş kimse yoktu. Bu hastalık bana gelmez diyordum ama öyle olmadı. Göğsümde bir kitleye rastlayıp, şüphelenip kontrole gittim. Mamografi çekildi. Biyopsi yapıldı. Maalesef meme kanseriydim. Öğrendiğimde çok korktum. Eve gidip, yorganın altına girdim. 'Nasıl ya, neden ben' dedim. 1'inci evredeydim. Sol göğsümdeki kitle ameliyatla alındı. Işın tedavisi gördüm. Zor süreçti. Ama yenilmez değildi. Erken tanı çok önemli" dedi. Kandemir'de dernekte hastalığın erken farkedilmesi için çalışanlardan."