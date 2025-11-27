Kanserle savaş için birlik oldular

Her yıl Kasım ayı "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı", 25 Kasım ise "Radyasyon Onkologları Günü" olarak kutlanıyor. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (TROD) kuruluş yıldönümüne de denk gelen bu özel tarihler kapsamında İstanbul, Trabzon ve İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

RADYOTERAPİ FARKINDALIĞI

TROD Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar ve TROD Genel Sekreteri Prof. Dr. Didem Çolpan Öksüz'ün moderatörlüğünde ilk olarak İstanbul'da bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, kanserle savaşta büyük bir güç olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi'nden, Türkiye Kanser Savaşçıları Derneği'ne, Kanserle Dans Derneği'nden Kansersiz Yaşam Derneği'ne kadar birçok dernek temsilcisi ve sağlık basını katıldı. Ben de çalıştayda yer aldım. Kanser tedavilerinde radyoterapi farkındalığının artırılması, hasta ve yakınlarının yaşadığı zorlukların görünür kılınması, kuruluşlar arasında işbirliklerinin artırılması amaçlandı.

Radyoterapinin modern teknoloji ile kanser tedavisinde hem tek başına hem de diğer tedavilerle birlikte milyonlarca hastaya umut olduğunu belirten TROD Başkanı Banu Atalar, "Her yıl dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kanser, bireylerin yaşam kalitesini derinden etkileyen bir sağlık sorunu olmasının ötesinde, ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde de büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu hastalıkla mücadele; bilgi, deneyim, teknoloji ve iş birliği gerektiren, çok yönlü ve disiplinler arası bir çabanın ürünüdür. İşte tam da bu nedenle, multidisipliner yaklaşım kanserle mücadelenin olmazsa olmazıdır. Bu yaklaşımda tepeden tırnağa tüm kanser tiplerinde hem cerrahi onkolojiyle hem medikal onkolojiyle çok yakın çalışan radyasyon onkolojisi vazgeçilmez bir branş olarak temel direklerden birini oluşturmaktadır" dedi.

TRABZON'DA 'HASTA OKULU'

TROD tarafından Karadeniz Teknik Üniversite Farabi Hastanesi Aydın İnal Amfisi'nde ayrıca "Kanser Tedavisinde Radyoterapi ve Doğru Beslenmenin Gücü" başlıklı "Hasta Okulu" toplantısı da düzenlendi.