Kanserle savaşan anne, SMA’lı oğlu için destek bekliyor

Bingöl'de meme kanseri tedavisi gören Nuriye Gökalp (27), 4 Mart'ta doğan oğlu Efrayim'in SMA Tip-1 hastalığıyla mücadele ediyor. Aile, oğullarının Zolgensma gen tedavisi için gereken 85 milyon TL'yi toplamak amacıyla Bingöl Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar sadece yüzde 6'sı toplanabildi. Baba Recep Gökalp, eşi ve oğlunun sağlık sorunları nedeniyle işini bıraktı. Gökalp, "Hem eşimin hem de çocuğumun durumu ciddi, tek başıma mücadele etmekte zorlanıyorum" dedi. Nuriye Gökalp ise, "Kanser hastasıyım ve tek dileğim oğlumun kurtulması. Evladımı para yüzünden kaybetmek istemiyorum. Destek bekliyorum" dedi. DHA