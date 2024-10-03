Kanserle savaşan doktor yeniden mesleğine dönmek istiyor: 20 günlük doz 34 bin 650 lira

Ankara'da 2019 yılından bu yana özel bir hastanede kardiyoloji uzmanı olarak çalışan 2 çocuk annesi Uzman Doktor Rahşan Turan, 2 Haziran 2022'de sol memesinde kitle fark ederek meme kanseri şüphesi üzerine çalıştığı hastanenin Genel Cerrahi bölümüne muayene olmuş, yapılan tetkiklerde herhangi bir sorun olmadığı belirtilmişti. 3 ay sonra yeniden muayenesi yapılan doktora herhangi bir bulguya rastlanılamadığı söylenmiş, belirtilerin artarak devam ettiğini gören Turan, sol göğsünde sislik, kızarıklık ve ağrı sonucu çalıştığı hastanenin bu kez de Enfeksiyon hastalıkları servisine giderek durumu anlatmış, antibiyotik tedavisine başlanılmıştı.

Hastalığında herhangi bir iyileşme olmadığı ve durumunun kötüye gittiğini fark eden Turan, farkı bir özel hastaneye daha müracaat ettiğinde ise meme kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Kardiyoloji Uzmanı Rahşan Turan'ın göğüsleri alınırken yanlış teşhis sonucu özel hastanedeki işinden istifa etmişti.

DOSYA ARABULUCUYA GÖNDERİLDİ

Kardiyoloji doktoru iki göğsünü yanlış teşhis nedeniyle kaybetmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruda Soruşturma dosyası iddianame hazırlanmadan önce arabulucuk bürosuna gönderilmiş hastane yönetimi kendilerinin bir kusurunun olmadığını öne sürmüştü. Tarafların arabuluculukla anlaşamaması üzerine şikayet dilekçesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

20 GÜNLÜK DOZ 34 BİN 650 LİRA

Göğüslerini kaybetmesine neden olan hastane ile adli sürecin devam ettiğini belirten Kardiyoloji Doktoru, Kanser tedavisinde 2 yıl boyunca kullanması gereken ilaç için 20 günlük dozuna 34 bin 650 lira ödediğini söyledi.

MESLEĞİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Yaşanan skandal olay sonrası hakkını mahkemede arayacağını dile getiren Turan, artık mesleğine geri dönmek istediğini ve devlet hastanelerine başvuruda bulunduğunu belirtti.