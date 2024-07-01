Kanserle savaşını resimle kazandı

VAN Tuşba'da yaşayan Figen Yağcı (17), 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığıyla yılmadan mücadele ederek tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Gündüz hastanede tedavi altında olan Figen, geceleri ise en sevdiği resim sanatını icra ederek yakalandığı hastalığı yenmeyi başardı. Liseyi bu sene bitiren ve bir yandan da üniversiteye hazırlanan Yağcı, çocukluktan merak saldığı resim yeteneğini hocalarından ve ailesinden aldığı destekle geliştirerek resim sergisi açtı. Yağcı, kanserle mücadele edenlere 'Asla pes etmeyin' diye seslendi.