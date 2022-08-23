Kanserli çocuklara peruk sürprizi

ANKARA'DA kadın kuaförlüğü yapan 29 yaşındaki Yasin Kirazlı, tedavi sürecinde saçlarına veda eden çocuklara moral olması amacıyla 2015'te başladığı gönüllü peruk tasarımcılığını sürdürüyor. Kirazlı, aileleri aracılığıyla sosyal medyadan kendisine ulaşan hasta çocukların hayaline kavuşmasını sağlıyor. Kuaför, şehir şehir gezerek 250 çocuğa peruklarını hediye ettiği projesi kapsamında, sırada bekleyen 500 çocuğun isteğini gerçekleştirmek için de destek bekliyor. Son olarak Adana'daki ailelere misafir olan kuaför, 2 kanser hastası kız çocuğuna peruklarını hediye etti. Peruk sayesinde kaybettiği saçına kavuşan kanser hastası 14 yaşındaki Mekke Alagöz ve 6 yaşındaki lösemi hastası Emine Can, Kirazlı'ya teşekkür etti.