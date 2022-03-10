Kanserli hücreleri koklayarak ayırt ettiler

Fransa'da yapılan bir araştırma, "formica fusca" türü karıncaların, insanlardaki kanserli hücreleri koklayarak bulabildiğini ortaya koydu. Bir grup bilim insanı, kokuyu kendi hayatları için kullanan formica fusca türü karıncaları birkaç dakika ödül sistemiyle eğiterek, bu hayvanların sağlıklı insan hücrelerini kanserli hücrelerden ayırt edebilmesini sağladı. Araştırmanın karıncaların yüksek potansiyelini, hızlı, daha az maliyetle öğrendiklerini ve verimli olduklarını gösterdiği belirtilerek, benzer çalışmalarda kullanılan köpeklerin eğitiminin aylar hatta bir yıla kadar sürdüğü aktarıldı. AA