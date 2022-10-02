Kantakuzenos kimdir, nasıl öldü? Kantakuzenos tarihteki yeri ve hayatı

21 Mayıs 1346'da Hadrianopolis'te (Edirne) imparatorluk tacını giydikten sonra, 3 Şubat 1347'de Constantinopolis'e (İstanbul) giderek 13 Mayıs'ta İstanbul patriğinin elinden ikinci kez taç giydi. Selanik'te Zelot iktidarı son bulunca 1350'de Selanik'e törenle girdi. Ancak Sırp ilerlemesi bu dönemde de sürdü. Cenevizlilerle yaptığı savaşta, yeni kurduğu Bizans donanması yok oldu. V.İoannes 1352'de Venedikliler, Bulgarlar ve Sırplar'm yardımıyla Kantakuzenos'a karşı savaş açtıysada Orhan Bey'in kuvvetleri tarafından bozguna uğratıldı. 1353'te oğlu Matthaeos'u veliaht, 1354'te ortak imparator yapan Kantakuzenos, aynı yıl V.İoannes'in Cenevizliler'le işbirliği sonucu yönetimden uzaklaştırıldı. Keşiş Ioasaph adıyla 30 yıl kadar yaşadı. Ünlü bir tarih kitabı ve teolojik yazıları yanında Constanti-nopolis (İstanbul) ve Mora'daki siyasi olaylarda etkisi sürdü. Pelepones'te keşiş olarak öldü.