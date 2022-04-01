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Giriş Tarihi: 1.4.2022 15:45 Son Güncelleme: 1.4.2022 16:09

Kantinbüs' Türkiye'de ilk kez Elazığ'da

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Kantinbüs’ Türkiye’de ilk kez Elazığ’da

Elazığ'da, Kantin İş Sen Şubesi tarafından Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen 'Kantinbüs' projesi ile kantini bulunmayan okullarda kantin hizmeti sunulacak.

Kantin İş Sen Elazığ Şubesi tarafından kırsal kesimlerdeki kantini bulunmayan okullarda kantin hizmeti sunulması için harekete geçildi. Bu kapsamda bir minibüs, 2 aylık çalışmanın sonucunda yeniden tasarlanarak 'Kantinbüs' haline getirildi. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen proje için bugün tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vedat Demiral, Kantin İş Sen Genel Başkanı Okan Fırat, STK temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak tören sona erdi. 'Kantinbüs'ün ilk durağı ise Baskil ilçesine bağlı Mustafa Bilbay İlk ve Ortaokulu oldu. 'Kantinbüs'ü gören çocuklar ise büyük bir mutlulukla alışverişlerini yaptılar. 'Kantinbüs'ün tüm Türkiye'de hayata geçirilerek kantini olmayan tüm okullara ulaşması hedefleniyor.

Kantin İş Sen Genel Başkanı Okan Fırat, yaptığı açıklamada şunları söyledi,"Bugün şehirdeki akranlarıyla aynı koşullara sahip olamayan öğrencilerimizle buluşmaya geldik. Meslek örgütümüz her bir kantinci esnafına sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeye yönelik bilinçlendirici eğitimler sunmaktadır. Kantinci esnafının kendi çocuğuna yedirmekten imtina ettiği hiçbir yiyeceği kantinde satmamakta, anne şefkati ile hizmet vermektedir. Kantinbüs'ün eğitim atmosferine sağlayacağı olumlu katkılarına başlangıç yapmak için bulunuyoruz.



Çocuklarımızın gözlerindeki heyecana tanık olmak benim için çok kıymetli. Dilerim çocuklarımızın üzerindeki bu ışıltı eğitim hayatlarının evresinde hep parlar. Amacımız Elazığ'dan başlayan bu anlamlı projenin Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarına ulaştırmayı sağlamak" ifadelerini kullandı.

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Kantinbüs' Türkiye'de ilk kez Elazığ'da
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