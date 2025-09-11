Kantinden ekler yemişlerdi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Olay, saat 12.00 sıralarında, Adem Yavuz Mahallesi Kayıboyu Caddesi'ndeki Adem Yavuz İlkokulu'nda meydana geldi. Okuldaki kantinden 'ekler' olarak bilinen pastadan yiyen 5 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu. Okul idaresinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kantinde satılan eklerden incelemek üzere numune aldı. Polis, kantin görevlilerinin ifadesini alırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.