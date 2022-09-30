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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü bakıma alındı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü bakıma alındı
Büyükçekmece'de Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde çökme tehlikesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Köprüye demir paravanlar yerleştirildi. Köprünün restorasyonu nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Köprünün Restorasyon Uygulama Projeleri; Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü kontrollük ve danışmanlığında hazırlatılarak, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 5147 sayılı kararı ile onaylanmıştır" denildi.

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Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü bakıma alındı
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