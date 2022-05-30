Kanuni’nin paha biçilemez hediyesi çini küre Sivas’ta sergileniyor

Sivas'ta Gök Medrese Vakıf Müzesinde sergilenmesine başlanan Kanuni Sultan Süleyman'ın hediyesi çini küre büyük ilgi görüyor. Kanuni'nin Divriği Ulu Cami için özel olarak yaptırdığı çini küre içerisinde bulunan deve kuşu ile ilgili çekiyor. Paha biçilemez değere sahip olan çini küreyi Kanuni'nin Bursa'daki çini ustalarına yaptırdığı belirtildi. Deve kuşu yumurtasının içerisine konularak örümcek ve haşereden korunan özel yapım çini kürenin tamamlanmasının ardından Kanuni Sultan Süleyman tarafından Divriği Ulu Cami'ye gönderildiği ve kürenin caminin tavanına asıldığı belirtildi. Eşsiz motiflerle işlenen çini küre şimdilerde ise Gök Medrese Vakıf Müzesinde sergileniyor.

İÇERİSİNDE DEVE KUŞU YUMURTASI VAR

Çini kürenin paha biçilemez bir eser olduğunu belirten Tarihçi Yazar Yunus Sarıtaş ise; "Bu çini küre 16. yüzyıla ait. Kanuni bu küreyi Sivas Diriği Ulu Cami için özel olarak yaptırmış. Bu kürenin bir özeliliği de içerisinde deve kuşu yumurtası olması. Deve kuşu yumurtası ile yapılan bu küre hem camiyi haşerelerden koruyor hem de muazzam bir görsel şölen sunuyor" diye konuştu.