Kanyonda başına taş düşmesi sonucu suda boğularak hayatını kaybetti

Cennet Kanyonda Sezer Kızılay suya atlamak için kayalıklara çıktı. Bu sırada yukarda tırmanış yapan bir kişinin ayağını bastığı taş yuvalanarak Sezer'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile Sezer Kızılay kayalıklarından kanyona düştü. Birlikte tatile geldiği Can Demirtaş, Sezer'i kurtarmak için suya atladı. Bu sırada olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi.

30 DAKİKADA ÇIKARTILDI

Yaşana korkunç olayın ardından taşın çarpması ile birlikte suya düşen Sezer Kızılay 30 dakikada sudan çıkarıldı. Hayatını kaybeden Sezer'in canız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul'dan gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan otopsinin ardından cenazenin önce İstanbul'a gönderileceğini kaydedildi.